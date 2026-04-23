Олег Газманов и Света, адыгские танцы и ансамбль казачьей песни

В эти выходные жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты Олега Газманова и певицы Светы, посмотреть спектакли и киноновинки, а также послушать стендап и посмотреть адыгские танцы. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

24 апреля в 19:00 в Ставрополе во Дворце культуры и спорта выступит Олег Газманов. В концертном туре «Я по жизни загулял» прозвучат любимые хиты разных лет — от искренней лирики и озорных танцевальных композиций до глубоких патриотических и гражданских песен.

Стоимость билетов — от 3200 руб. (6+)

25 апреля в 19:00 во Владикавказе в концертном зале СОГУ состоится концерт певицы Светы (Светлана Колтунова). Одна из самых популярных исполнительниц танцевальной поп-музыки нулевых исполнит все хиты, среди которых треки «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Ты не мой» и другие.

Стоимость билетов — от 1995 руб. (12+)

В субботу, 25 апреля в 17:00 в филармонии Карачаево-Черкесской республики в Черкесске выступит ансамбль казачьей и русской песни «Любава» с концертом «Пой, душа казачья». В обновленной программе прозвучат популярные песни Дона, Терека и Кубани.

Стоимость билетов — 400 руб. (0+)

Вверх

Какие спектакли посетить

24 апреля в 18:30 в Лакском театре им. Эффенди Капиева в Махачкале покажут драму «Материнское поле». Постановка приурочена к 95-летию со дня рождения народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

«Это трагедия одной женщины, но в ней отразилось страдание миллионов матерей. Счастливая жизнь молодой пары — знакомство, влюбленность, свадьба, рождение и воспитание детей, посев и сборка урожая, строительство дома — обрывается войной. Она забирает любимого супруга, сыновей и невестку, оставив женщине неродного внука. Но тяжкое горе не сломило и не могло сломить Толгонай, закаленную в труде»,— сказано в описании спектакля.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+)

24 апреля в 15:00 в Центре культуры и досуга для детей и молодежи (Усть-Джегута, Карачаево-Черкессия) покажут спектакль «Шахри» по поэме Расула Гамзатова «Аттестат зрелости». Произведение рассказывает о первой любви поэта. Адаптация поэмы под пьесу сделана драматургом Зурабом Бемурзовым.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

26 апреля в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе покажут музыкальный спектакль «Любовь и голуби». Комедия поставлена по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Произведение рассказывает историю любви, измены и прощения.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру фильма «Коммерсант». Актер Александр Петров и музыкант Хаски снялись в драме о банкире, который пытается выжить в тюрьме 90-х годов.

Стоимость билетов — от 340 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели — американский комедийный хоррор «Запретный плод». Фильм снят по пьесе Лили Хотон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем».

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

На этой неделе стартовали показы военной драмы Александра Котта «Ангелы Ладоги». Это фильм о спортсменах, которые ценой собственной жизни эвакуировали людей из блокадного Ленинграда.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Вверх

Чем еще можно заняться

24 апреля в 19:00 в Доме культуры им. Дементьева в Пятигорске выступит комик Хетаг Хугаев — участник шоу Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон», финалист «Comedy Баттл», участник «Стендап Андеграунд» на СТС и множества популярных YouTube-проектов. Как отмечают организаторы, артист легко и остроумно подходит к серьезным темам, «создавая уникальный юмористический стиль, способный заставить задуматься и одновременно улыбнуться».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

В субботу, 25 апреля в 19:00 там же состоится стендап-концерт комика Валентина Сидорова. Актер театра и кино, резидент Standup шоу ТНТ, участник телевизионных эфиров выступит в рамках сольного тура с новой программой.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

25 апреля в 19:00 в музыкальном театре Нальчика покажут танцевальное шоу ансамбля адыгского танца «Шардан». Артисты коллектива воссоздают подлинный дух адыгских танцев, сочетая безупречную технику, эмоциональную силу и изысканную эстетику, сказано в описании. Каждый танцевальный номер — это мини-спектакль с завязкой, кульминацией и развязкой.

Стоимость билетов — 1200 руб. (0+)

Вверх