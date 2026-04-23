На Дону число подключенных к интеллектуальной системе электросчетчиков выросло в два раза

По данным на начало 2026 года в Ростовской области к интеллектуальной системе учета электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в многоквартирных домах было подключено 105 тыс. приборов учета. Об этом рассказал «Ъ-Ростов» начальник управления систем учета и развития ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» Владлен Бочаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество подключенных счетчиков выросло за год почти в два раза — в начале 2025 года в системе числились чуть более 56 тыс. приборов.

Интеллектуальный учет стал обязательной частью инфраструктуры новых объектов с 2021 года. «Перед началом проектирования застройщикам следует заранее согласовать с гарантирующим поставщиком технические решения и выбор оборудования. Это поможет избежать ошибок при закупках и обеспечить подключение приборов учета к системе гарантирующего поставщика»,— считает господин Бочаров. Он также отметил, что автоматический сбор, передача и анализ данных о потреблении электроэнергии обеспечивает точный учет в реальном времени и помогает контролировать и экономить расход.

Мария Иванова