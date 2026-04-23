В Дагестан прибыл замминистра сельского хозяйства РФ

Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства России, прибыл в Дагестан в составе делегации для осмотра объектов, которые пострадали от паводков. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Объекты были осмотрены в поселке Мамедкала. Как уточняется в сообщении, наибольшее внимание было уделено состоянию акведука на реке Дарваг-Чай и участку Самур-Дербентского канала, где зафиксированы разрушения гидротехнических сооружений. «Участники выезда на месте оценили масштабы повреждений и обсудили первоочередные меры по восстановлению гидротехнических сооружений и организации временной схемы водоснабжения»,— говорится в сообщении.

Самур-Дербентский оросительный канал является ключевым объектом мелиоративной системы юга Дагестана, обеспечивая водой более 10,3 тыс. га сельхозугодий.

Наталья Шинкарева