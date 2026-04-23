На Северном Кавказе в I квартале 2026 года ввод жилья снизился на 12%

Северо-Кавказстат зафиксировал снижение ввода жилья в СКФО федеральном округе на 12,3% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Макрорегион сдал в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья, тогда как год назад ввели 2,28 млн кв. м. Население построило 1,5 млн кв. м из этого объема — 75% от общего показателя.

Три республики показали рост. Дагестан ввел 489 тыс. кв. м жилья (+12%), из них 444 тыс. кв. м возвели частники. Ингушетия сдала 81 тыс. кв. м (+2,5%), население построило 32 тыс. кв. м. Чечня резко нарастила объемы до 32% роста, хотя точные цифры по республике Северо-Кавказстат не детализировал в обобщенном отчете.

Ставропольский край остается лидером по объему, но ввел меньше, чем годом ранее. Застройщики сдали 543 тыс. кв. м — на 35% меньше, чем 846 тыс. кв. м в первом квартале 2025 года. Население построило 363 тыс. кв. м, или две трети от общего ввода. Это 27% от всего жилья СКФО.

Остальные регионы также сократили темпы. Северная Осетия ввела 152 тыс. кв. м (-23,5%), население дало 53 тыс. кв. м — доля индивидуального жилья (ИЖС) упала до 35%. Кабардино-Балкария сдала 148 тыс. кв. м (-32%), но ИЖС составило 116 тыс. кв. м — почти 80% от объема. Карачаево-Черкесия показала худший результат: 67 тыс. кв. м (-41%), все — силами населения.

Спад продолжается после 2025 года, когда СКФО ввел 7,8 млн кв. м жилья — на 13% меньше 9 млн кв. м 2024-го. Ставрополье тогда дало 1,8 млн кв. м и 23,8% от округа. Общий тренд в России аналогичен: Росстат отметил падение на 30% в первом квартале 2026 года.

Причины спада очевидны. Стоимость ИЖС в СКФО выросла до 5,8 млн руб. за дом площадью 122 кв. м, ипотека обходится в 35,6 тыс. руб. ежемесячно при медианном доходе 96 тыс. руб. Экономический кризис ударил по слабым регионам: в 2025-м Дагестан потерял почти вдвое ввода после рекорда 5,5 млн кв. м 2024-го. Инфраструктурные кредиты помогли Чечне ввести 396,7 тыс. кв. м с 2021 года, но общий рынок стагнирует.

Станислав Маслаков