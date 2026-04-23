Более 480 тысяч кубометров песка завезут для восстановления пляжей Анапы

Для восстановления пляжей Анапы потребуется не менее 480 тыс. куб. м песка, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Отсыпка чистого песка на побережье будет производиться в четыре этапа, работы уже начались на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Песок для восстановления анапских пляжей завозят из ближайших карьеров. По данным оперштаба Кубани, его состав максимально приближен к местному грунту. На береговой линии, подлежащей восстановительным работам, отсыпят не менее 50 см дополнительного песка.

Как сообщила руководитель ООО «Экопромюг» Инесса Волошко, завоз и отгрузка песка на побережье Анапы будет осуществляться в круглосуточном режиме для оперативного завершения восстановительных мероприятий. Транспортные средства, по данным представителя подрядной организации, проходят необходимый цикл контроля.

София Моисеенко