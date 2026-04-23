На Ставрополье в марте 2026 года сумма выданных льготных ипотек выросла в 1,5 раза

Банки Ставропольского края выдали в марте 2026 года 480 льготных ипотечных кредитов на 2,4 млрд руб., что на 46% больше по количеству и на 51% по объему, чем в феврале (308 кредитов на 1,5 млрд руб.), следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Рынок быстро оправился после спада в начале года, вызванного ужесточением условий господдержки с 1 февраля — теперь семьи получают один такой кредит. За первый квартал жители края оформили 1,6 тыс. таких ипотек на 8,2 млрд руб., что составляет 45% всех жилищных кредитов в регионе.

Средний чек вырос до 5 млн руб., а срок — до 338 месяцев (28 лет), что отражает спрос на более крупные и долгосрочные займы. Объединенное кредитное бюро связывает подъем с адаптацией рынка: экономически развитые регионы вроде Ставрополья лидируют в восстановлении после январского ажиотажа и февральского торможения. Директор по риск-менеджменту и аналитике ОКБ Николай Филиппов отметил, что мартовский рост на 30% по всем параметрам подтверждает устойчивость спроса даже при новых правилах семейной ипотеки.

В общероссийском масштабе банки выдали 29,77 тыс. льготных ипотек на 176,48 млрд руб. — на 28% больше, чем в феврале (23,29 тыс. на 134 млрд руб.), но на 16% меньше марта 2025-го (35,64 тыс. на 205,81 млрд руб.). Средний чек поднялся до 5,93 млн руб. (против 5,75 млн в феврале и 5,77 млн год назад), срок — до 315 месяцев (26 лет 3 месяца). За квартал россияне взяли 111,73 тыс. кредитов на 653,12 млрд руб.: по сравнению с IV кварталом 2025-го падение на 54%, но рост на 31–34% к I кварталу прошлого года.

Ставропольский край занимает 71-е место в рейтинге доступности рыночной ипотеки за 2025 год — там 9,4% семей осилить квартиру по текущим ставкам. Февральский спад в крае на 64% к январю (866 кредитов на 4,2 млрд руб.) усилил контраст с мартовским рывком, подчеркивая сезонную волатильность. Ипотечный портфель края к февралю достиг 285,6 млрд руб. (+11,7% год к году), опережая средние по России темпы.

Станислав Маслаков