Бастрыкин поручил ускорить расследование по аварийному дому во Владикавказе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу, которое расследуется с октября 2025 года. В центре внимания — ситуация с аварийным жильем в городе Владикавказе. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Здание 1898 года постройки на улице Рамонова длительное время находится в непригодном состоянии. По имеющейся информации, конструкции накренились, межэтажные перекрытия и подвальные помещения разрушаются. В доме отсутствуют горячее водоснабжение и санитарные узлы, электропроводка неисправна. В 2017 году строение признано аварийным из-за высокой степени физического износа, однако часть жильцов до сих пор не расселена. Обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания расследуется уголовное дело по факту нарушения прав жителей, нуждающихся в переселении. Ранее глава ведомства уже поручал представить доклад по этому делу.

Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Валерию Устову ускорить расследование, доложить о его результатах, а также о проводимой работе по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийных домов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Мария Хоперская

