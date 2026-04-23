Водитель осужден на десять лет за ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

В Изобильненском округе суд признал 39-летнего мужчину виновным в ДТП, повлекшем смерть двух или более лиц. Дело квалифицировано по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

В ночь на 28 июня 2025 года на трассе «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» фигурант, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии погибли пять человек: пассажир машины виновника, водитель другого легкового автомобиля, две женщины и 14-летняя девушка.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Мария Хоперская