Потери воды в Новороссийске планируют сократить на 12% за год

В 2026 году в Новороссийске планируется сократить потери в сетях водоснабжения на 12%. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, до конца года в муниципалитете отремонтируют 26,5 тыс. м водопроводных коммуникаций.

За 12 месяцев текущего года в Новороссийске планируют вернуть в сети водоснабжения еще 9 тыс. куб. м ресурса. В 2025 году после проведенного ремонта 22 тыс. м аварийных коммуникаций в сети вернули 12,5 тыс. куб. м воды ежесуточно. Потери в прошлом году удалось сократить на 8,3%, подчеркнул Андрей Кравченко.

В рамках модернизации системы водоснабжения в Новороссийске проводится капитальный ремонт аварийного участка водопровода на улице Черняховского. По словам мэра города, специалисты завершили гидравлические испытания части проложенного водопровода, подрядчик приступил к разработке траншеи до проспекта Ленина для последующей укладки трубы. Работы, как сообщил Андрей Кравченко, осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.

Укладка первой линии Троицкого группового водопровода должна завершиться в течение трех недель. На участке проводят сварочные работы. По завершении реконструкции будет произведено переключение сетей, после чего аналогичные работы начнутся на второй линии ТГВ.

София Моисеенко