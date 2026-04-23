Ставропольский экономист оценила перспективы и угрозы появления «белых банкоматов»

В РФ запустили эксперимент по созданию единой сети «белых банкоматов» — принадлежащих ЦБ устройств для снятия наличных без комиссий, доступных клиентам любых банков. О последствиях для граждан и финансового рынка рассказала доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита Института экономики и управления СКФУ Наталья Куницына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Проект реализует подразделение Центробанка «Росинкас», которое с марта 2026 года начало формировать пилотную сеть универсальных банкоматов без банковской символики. Такие устройства не будут нести логотипов конкретных кредитных организаций, а их владельцем официально выступит Банк России. Для клиентов работа с ними предполагает бесплатное снятие и внесение наличных независимо от того, обслуживается человек в Сбербанке, ВТБ, «Альфабанке» или региональном банке.

По словам Натальи Куницыной, в последние годы у россиян заметно вырос интерес именно к наличным деньгам, несмотря на широкое распространение безналичных платежей. Вместе с тем проблемы остаются в структуре покрытия банкоматами: многие устройства сконцентрированы в центральных и коммерчески выгодных зонах, а в отдаленных районах их либо нет, либо до них приходится добираться долго. При этом снятие наличных в банкоматах других банков часто обходится клиенту в комиссию от 120 до нескольких сотен рублей за операцию.

Эксперт подчеркивает, что введение «белых банкоматов» логично вытекает из этих трендов: с одной стороны, растет востребованность наличных, с другой — растут неудобства и расходы при их получении. Банк России, по ее словам, здесь выступает не как коммерческая структура, а как регулятор, не заинтересованный в получении прибыли от использования устройств.

Для банковучастников инициатива выглядит как переход от модели «владей сам» к модели сервисного обслуживания. Вместо того чтобы размещать собственные банкоматы во всех районах, включая нерентабельные, кредитные организации смогут подключаться к единой сети «белых» устройств за небольшую плату — по подписке или по фактическому объему транзакций. По оценкам представителей «Росинкаса», такой подход позволит банкам сократить расходы на содержание и обслуживание собственных сетей до 30% от текущих показателей, что особенно важно для региональных и малых банков с ограниченным бюджетом.

Однако экономист из СКФУ подчёркивает и риски, связанные с возможной монополизацией сектора. Если «Росинкас» станет фактически единым оператором банкоматной инфраструктуры, это может снизить конкуренцию среди банков в части условий владения и управления устройствами. В сложном сценарии клиенты могут лишиться дополнительных бонусов, которые сейчас предлагают коммерческие банки: тарифы без комиссии при определённых условиях, подписки на банковские сервисы, кэшбэк и программы лояльности.

По данным Банка России, в 2025 году объем наличности в обращении вырос примерно на 7–8% в годовом выражении, а спрос на денежные операции в регионах сохраняется высоким. В ставропольском крае и других субъектах СКФО, где значительная часть населения проживает вне крупных городов, «белые банкоматы» могут стать важным инструментом, позволяющим людям чаще обращаться в банк без лишних затрат и времени.

Станислав Маслаков