Концерт «Кирпичей», «Коммерсант» и спектакль по комедии Николая Гоголя

В эти выходные жители и гости Сочи смогут услышать хиты рэп-рок-группы из Санкт-Петербурга или увидеть спектакль по комедии Николая Гоголя. Еще можно сходить на премьеру фильма с Александром Петровым и рэпером Хаски или посмеяться над шутками Кирилла Стоуна. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Где послушать музыку

24 апреля в 19:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» выступит симфонический оркестр «Академия русской музыки». Вечер будет посвящен творчеству русского композитора Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом — основатель, художественный руководитель и главный дирижер коллектива Иван Никифорчин. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Владимир Вишневский.

Стоимость билета — от 1650 руб. (6+)

24 апреля в 19:00 в Зимнем театре оркестр Red Orchestra исполнит при свечах произведения Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Эндрю Ллойда Уэббера, Эдуарда Артемьева, Дзё Хисаиси, Яна Тирсена и других. Прозвучат саундтреки из фильмов: «Интерстеллар», «Гладиатор», «1+1», «Амели», «Гарри Поттер», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Ла-Ла Ленд».

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

26 апреля в 21:00 в рок-баре «Треугольник» группа из Санкт-Петербурга «Кирпичи» представит программу «И снова с вами». «Репертуар будет непредсказуемым, но без классических хитов не обойдется. Чудесная палитра из речитатива, петербургского юмора и хардкора. Все говорят, что мы вместе, а “Кирпичи” будут снова с нами»,— сказано в описании.

Входной билет — 2500 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

25 апреля в 19:00 на сцене Зимнего театра состоится спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Театр-постановщик — Ставропольский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова. Режиссер — Борис Морозов.

Стоимость билета — от 1000 руб. (16+)

26 апреля в 19:00 в Зимнем театре покажут спектакль «Игроки» по одноименной комедии Николая Гоголя. «Пьеса Гоголя — своего рода трактат об игре, притча о душах, которые вновь и вновь переживают азарт и риск. Игра — опасная, пограничная территория: с одной стороны — искусство, с другой — рабство, зависимость, наркотик. Мы хотим раскрыть тайные пружины и сущность игры. В этом произведении очень остро показана нравственная составляющая риска, а также образ души, вступающей в союз с некими силами, которые могут ее не только возвысить, но и низвергнуть»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Театр на Юго-Западе. Режиссер — Олег Анищенко.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

24, 25 и 26 апреля в кинотеатре City Stars (Адлер) состоится премьера фильма «Коммерсант» (драма) с Александром Петровым и Дмитрием Кузнецовым, известным как Хаски. Сюжет кинокартины разворачивается в 1996 году в Москве. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, они участвуют в крупной сделке. Но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению больших денег из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины», где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир. Режиссеры — Федор и Никита Кравчуки.

Стоимость билета — от 550 руб. (18+)

В City Stars также состоится другая премьера — «Приключения желтого чемоданчика» (фэнтези, комедия, семейный). В ролях: Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева. «Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от “недуга”»,— сказано в описании. Режиссер — Денис Гуляр.

Стоимость билета — от 390 руб. (6+)

Еще одна достойная внимания киноновинка — «Ангелы Ладоги» (драма, история). «В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным»,— говорится в аннотации. Режиссер — Александр Котт.

Стоимость билета — от 390 руб. (12+)

Куда сходить еще

24 апреля в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится стендап-концерт Кирилла Стоуна, финалиста проекта Comedy Баттл на ТНТ, участника и победителя шоу «Не спать» в составе панк-дуэта Laja Mineлли.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

25 апреля в 20:00 на площадке Red Buffet выступит Максим Евдокимов, стендап-комик, участник проектов Stand Up на ТНТ, Outside Stand Up. В этот вечер на сцену также выйдут другие юмористы: Вероника Зайнуллина, Акоп Петросян и Иван Ржевский.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

