Глава СК запросил доклад о нарушении прав жильцов в Невинномысске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жильцов в Невинномысске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Поводом для начала расследования стало обращение жильцов многоквартирного дома на улице Чайковского, которые жалуются на длительное непризнание здания аварийным. Дом, согласно обращению, был возведен в 1966 году. Отмечается, что его несущие конструкции разрушаются, инженерные сети изношены, кровля протекает, а электропроводка неисправна. Кроме того, зимой отопление работает с перебоями, а управляющая организация не обслуживает строение. Обращения граждан в различные инстанции не дали результата.

В СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту расследуется уголовное дело. Глава ведомства также поручил доложить о мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав жильцов. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

