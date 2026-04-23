В Кудрово избили фельдшера скорой помощи

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел в Кудрово, куда фельдшер прибыл по вызову, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во Всеволожском районе Ленобласти избили фельдшера скорой помощи

Во Всеволожском районе Ленобласти избили фельдшера скорой помощи

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ночной выезд в жилой комплекс на Европейский проспект обернулся для 30-летнего медика травмами. По данным полиции, знакомый хозяина квартиры сначала вступил с фельдшером в конфликт, а затем ударил его по лицу.

После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавший с переломом носа обратился за медицинской помощью.

Происшествие квалифицировано как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемого задержали 21 апреля у торгового центра на Октябрьском проспекте. Им оказался 22-летний рабочий одного из заводов, которого поместили под стражу на двое суток.

Матвей Николаев