ГК «Кортрос» получила разрешение на строительство жилья на Рязанской улице

ООО СЗ «Семнадцатый квартал», входящее в ГК «Кортрос», получило разрешение на строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной стоянкой в Индустриальном районе Перми по адресу: ул. Рязанская, 120а. Разрешение застройщику было выдано министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 21 апреля 2026 года. На участке планируется возвести жилой комплекс, состоящий из восьми корпусов высотой от 8 до 15 этажей. Общая площадь квартир составит более 40 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — более 1,3 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию намечен на осень 2028 года.

ООО СЗ «Семнадцатый квартал» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Среди знаковых объектов «Кортроса» в Перми — ЖК «Гулливер» на месте медучреждения по ул. Революции, ЖК «Астра» в историческом центре города — в Тополевом переулке, 5, и жилой квартал «iLove» возле ДКЖ.

ГК «Кортрос» приобрела в 2023 году у компании «Новомет-Пермь» более 2 га земли, расположенных в границах улиц Рязанской, Качалова, Беляева и Одоевского. Там располагались строения и корпуса «Новомет-Пермь», которая производит оборудование для нефтедобычи, занимается разработкой инновационных технологий для нефтедобычи и «зеленой энергетики».