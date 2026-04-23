В Анапе завершается отопительный сезон

24 апреля в Анапе закончится отопительный сезон, который решили продлить из-за неблагоприятных погодных условий и прохладной весны. Об окончании отопительного периода сообщила глава города Светлана Маслова.

По словам мэра Анапы, отопление в городе будут отключать поэтапно, и процесс может занять несколько дней. В первую очередь подачу теплоснабжения приостановят в коммерческих объектах, после чего отключение произведут в жилом фонде и социальных учреждениях.

За осенне-зимний период 2025-2026 года газораспределительная компания передала 105 млн куб. м газа предприятиям и частным потребителям. Показатель переданных объемов ресурса растет ежегодно из-за увеличения числа абонентов в Анапе.

