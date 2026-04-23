Бывшего замглавы Перми могут избрать руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров»

Бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов может возглавить региональное отделение «Партии пенсионеров». Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники. Избрание господина Грибанова может состояться 27 апреля на конференции регионального отделения партии.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прежний руководитель Прикамского отделения «Партии пенсионеров» Ирина Казанцева уже написала заявление о сложении полномочий.

Карьеру в политике господин Грибанов начал в качестве депутата Пермской гордумы в 2000 году, затем трудился замглавы города по социальным вопросам с 2012 по 2016 год. В 2021 году был назначен заместителем градоначальника, а также курировал процесс подготовки города к 300-летию Перми. С августа 2023 года по июнь 2024 года он занимал должность советника главы Перми.