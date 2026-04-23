Пострадавшим от чернобыльской аварии южноуральцам выплатят по 5 тыс. рублей

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля, пострадавшим при чернобыльской аварии жителям Челябинской области направят единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальных отношений.

Решение о предоставлении соцпомощи принял губернатор Алексей Текслер в связи со значимостью даты — 40-летия со дня ЧП. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что особое внимание на данный момент уделяется не только сохранению памяти об участниках ликвидации, но и социальной поддержке пострадавших вследствие аварии.

Виталина Ярховска