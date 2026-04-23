В подпольной нарколаборатории в Пермском округе изъяли более 30 кг наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию. В изготовлении наркотиков подозреваются трое жителей Перми. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, лаборатория начала работу в ноябре 2025 года в помещении склада в одной из деревень Пермского округа. По оценке оперативников, ежемесячно злоумышленники могли производить до 25 кг наркотиков.

В ходе обыска в лаборатории обнаружено более 30 кг наркотических средств синтетического происхождения и более 2 тыс. литров прекурсоров. Изъяты столитровый реактор и 278 единиц лабораторного оборудования.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.