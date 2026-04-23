В Татарстане стоимость аренды дома на майские праздники выросла до 11,7 тысяч

В Татарстане средняя стоимость аренды загородных домов на майские праздники составила 11,7 тыс. руб. в сутки, что на 5% выше показателей прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане аренда домов на майские праздники выросла до 11,7 тысяч рублей в сутки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России средняя цена аренды домов на майские праздники достигла 10,2 тыс. ру. в сутки (+9% за год).

Самыми популярными регионами по бронированиям стали Ленинградская и Московская области, а также Карелия. Татарстан вошел в топ-10 направлений.

Анна Кайдалова