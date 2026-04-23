В мэрии Новороссийска переназначили заместителя главы

Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам архитектуры и градостроительства назначена Наталья Ищенко, информация размещена на официальном сайте администрации города. Ранее должность занимала Людмила Гребенюк.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно данным сайта мэрии Новороссийска, Наталья Ищенко теперь также курирует вопросы имущественных и земельных отношений, курортов и туризма, правового и контрольно-ревизионного управлений, стратегического развития и эстетики городской среды. До вступления в должность и.о. заместителя главы Наталья Ищенко исполняла обязанности главного архитектора управления архитектуры Новороссийска.

В 2015 году Наталья Ищенко являлась главным специалистом администрации Приморского внутригородского района, в период с 2016 по 2018 годы работала начальником юридического отдела управления имущественных и земельных отношений. На сайте администрации Новороссийска указывается, что в 2018 году Наталья Ищенко также находилась на должности руководителя отдела по выдаче разрешений на строительство городского управления архитектуры, а с 2021 по 2024 годы она работала в администрации Геленджика.

Людмила Гребенюк, которую назначили и.о. заместителя главы по вопросам архитектуры и градостроительства после ухода Екатерины Степаненко, вернулась на пост начальника правового управления мэрии Новороссийска.

София Моисеенко