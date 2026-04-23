На Ставрополье выплаты получают 862 пострадавших при аварии в Чернобыле

Отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю оказывает государственную поддержку 862 жителям региона, пострадавшим от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СФР.

В число получателей входят ликвидаторы аварии, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны заражения, а также граждане, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей. Граждане, пострадавшие от радиации, имеют статус федеральных льготников и ежемесячно получают денежную выплату. При установлении инвалидности для них предусмотрено назначение двух пособий в соответствии с различными федеральными нормативными актами. Как отметили в ведомстве, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС со II группой инвалидности может получать как выплату за радиационное воздействие, так и ежемесячную денежную выплату по инвалидности.

Федеральные льготники также имеют право на социальный пакет, включающий бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки в санатории и оплату проезда до места лечения и обратно. Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986–1990 годах могут выйти на пенсию по старости досрочно. Они могут выбрать между страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Инвалиды, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы и приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий. Это право также распространяется на нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца.

Эта категория граждан также получает ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продуктов питания, ежегодную компенсацию на оздоровление, ежемесячную компенсацию за вред здоровью, оплату дополнительного отпуска и другие пособия и выплаты.

Мария Хоперская