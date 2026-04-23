Инвестиции в недвижимость Петербурга снизились на 9% в начале 2026 года

Инвестиции в недвижимость Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года снизились на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 32 млрд рублей. Основная часть вложений — около 60% — пришлась на жилой сегмент, сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Снижение общего объема инвестиций во многом обусловлено резким спадом активности в складском, торговом и гостиничном сегментах. По данным аналитиков, вложения в каждом из них сократились примерно на 90% в годовом выражении, пишет РИА Новости.

Наибольшую долю в структуре сделок заняла жилая недвижимость — около 60% от общего объема, или 20 млрд рублей. Этот показатель на 5% выше, чем годом ранее.

Офисный сегмент занял второе место с долей 21% (7 млрд рублей), при этом инвестиции в него выросли в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025 года. Третью позицию заняли многофункциональные комплексы — 15% или 5 млрд рублей, где объем вложений увеличился в четыре раза.

В сегментах торговой, гостиничной и складской недвижимости за первые три месяца года было заключено лишь по одной сделке, каждая из которых не превышала 500 млн рублей.

Эксперты IBC Real Estate отмечают, что рост доли жилой недвижимости (с 52% до 60%) связан с оптимизацией портфелей крупными девелоперами, которые выводят на рынок часть земельных активов. В то же время другие участники рынка, включая региональные компании, используют ситуацию для расширения своих земельных ресурсов и подготовки будущих проектов.

Коммерческая недвижимость по-прежнему занимает заметное место в структуре инвестиций, однако рынок сдерживается нехваткой ликвидных объектов и высокой ключевой ставкой. Тем не менее сохраняются условия для заключения сделок, в том числе по покупке офисных и складских объектов для собственных нужд.

Матвей Николаев