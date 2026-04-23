Ярославский суд увеличил компенсацию получившей травмы при посадке в автобус

Ярославский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда для жительницы города, получившей травмы в результате действий водителя автобуса, с 650 до 900 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона, которая поддержала позицию пострадавшей в ходе рассмотрения апелляционной жалобы.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Водитель автобуса, обслуживающего маршрут ООО «Гирфтранс», не заметил 25-летнюю пассажирку при посадке, закрыл двери и начал движение, зажав ногу женщины. Пострадавшая упала на проезжую часть, где колеса автобуса нанесли ей повторные травмы.

Медицинское обследование выявило множественные переломы правой ноги средней тяжести, потребовавшие нескольких операций. Женщина вынуждена проходить длительную реабилитацию и испытывает физические и нравственные страдания из-за изменений внешности и невозможности вести привычный образ жизни.

Суд признал виновным водителя, который начал движение, не убедившись в завершении посадки. Прокурор указал на прямую причинно-следственную связь между действиями водителя и полученными травмами. Апелляционная инстанция учла тяжесть вреда, возраст потерпевшей и длительность лечения при определении размера компенсации.

Решение суда вступило в законную силу. Ответчик обязан выплатить 900 тыс. рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Антон Голицын