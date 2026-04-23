Усиление ветра, ливни и грозы ожидаются в Новороссийске

В Новороссийске может резко ухудшиться погода в течение суток 24 апреля и первую половину ночи 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на прогнозы Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и ливни в вечернее время, ночью в предгорных районах возможны дожди со снегом, градом и грозой, а также усиление ветра с порывами до 20-25 м/с. В отдельных районах ветер может усилиться до 24-29 м/с.

По данным Краснодарского ЦГМС, на юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.

София Моисеенко