Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 2% по сравнению с прошлым годом

В январе – марте 2026 года индекс промышленного производства в Пермском крае увеличился по сравнению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по росту показателя стали предприятия по производству металлических изделий (+68,2%), газового топлива (+42%) и напитков (+14%). Снижение показали предприятия в сфере производства кожи (-65,7%), добычи полезных ископаемых (-30%) и производства лекарств (-27,6%).