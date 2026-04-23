На Ставрополье начался капремонт трассы Зеленокумск-Степное

Дорожники в Ставропольском крае приступили к капитальному ремонту региональной автодороги «Зеленокумск — Соломенское — Степное» — самого протяженного дорожного объекта 2026 года, сообщили в региональном миндоре.

Этот участок длиной более 11 км обновят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики уже фрезеруют старый асфальт, а дальше отремонтируют земляное полотно, уложат новое покрытие, укрепят обочины песчано-гравийной смесью и нанесут разметку.

Министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа подчеркнул, что ремонт обеспечит надежное сообщение для жителей Советского и Степновского округов. Дорога ведет к федеральной трассе Р-285 «Ростов-на-Дону — Ставрополь», поэтому обновленный участок выдержит современные нагрузки. По поручению губернатора Владимира Владимирова власти сосредоточились на инфраструктуре отдаленных районов.

В 2026 году по нацпроекту подрядчики приведут в норматив более 88 км дорог на 23 участках регионального значения — это превышает первоначальный план в 77 км на 21 объекте. Ключевые трассы включают «Ростов-на-Дону — Ставрополь» с тремя участками почти на 9 км и саму «Зеленокумск — Соломенское — Степное». Финансирование поступит из федеральных и краевых бюджетов, а миндор проконтролирует ход работ.

В 2025 году край завершил ремонт 129 км дорог и 375 м мостов, что создало базу для текущих проектов. Общий план нацпроекта в Ставрополье растет: власти ежегодно увеличивают объемы, чтобы связать села с ключевыми трассами. Жители округов получат комфортное движение к Р-285, а экономика региона выиграет от надежной логистики для сельхозперевозок. Миндор держит объект под особым контролем, чтобы завершить его к концу года.

Станислав Маслаков