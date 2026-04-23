Суд вынесет наказание нарушителю ПДД из Новороссийска

Житель Новороссийска пойдет под суд за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Мужчину, лишенного прав на управление транспортом, задержали за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обвиняемый двигался по жилому микрорайону на автомобиле «Митсубиси», осуществляя опасные маневры. Установлено, что мужчина создавал аварийные ситуации на проезжей части, за что и был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Результаты медицинского освидетельствования доказали, что житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уже имеет судимость за аналогичное правонарушение.

Подразделение дознания направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Жителю Новороссийска грозит наказание до трех лет лишения свободы.

София Моисеенко

