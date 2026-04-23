Петергоф закрыл парки из-за сильного ветра

Музей-заповедник «Петергоф» объявил о временном закрытии ряда парковых территорий и объектов 23 апреля. Решение принято в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и усилением ветра с порывами до 18 м/с, об этом сообщается в официальной группе музея-заповедника «ВКонтакте».

Часть музейных объектов остается доступной для посещения

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Часть музейных объектов остается доступной для посещения

С утра закрыты для посетителей Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум, а также Большой Меншиковский дворец. Верхний сад, ранее также закрывавшийся, уже возобновил работу.

В обычном режиме функционируют Большой петергофский дворец и музей «Особая кладовая». Администрация заповедника рекомендует гостям учитывать погодные ограничения при планировании визита и следить за обновлениями на официальных ресурсах музея.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 18 м/с 23 апреля.

Кирилл Конторщиков