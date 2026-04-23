В Татарстане из-за нелегальной сдачи жилья бюджет ежегодно недополучает не менее 300 млн рублей. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на главу управления ФНС по республике Марата Сафиуллина.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бюджет Татарстана теряет 300 млн рублей в год из-за нелегальной аренды

По данным ведомства, рынок аренды остается в тени, несмотря на рост числа деклараций. Власти планируют усилить работу по легализации доходов от аренды с участием муниципалитетов и МВД.

Ранее сообщалось, что в прошлом году жители подали более 7 тыс. деклараций и заплатили 168 млн руб. налогов.

Анна Кайдалова