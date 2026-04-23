Ростовский суд приговорил жителя Запорожья к 26 годам за подготовку терактов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении Сергея Чумаченко. Его признали виновным в совершении ряда преступлений, связанных с террористической деятельностью (ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, ст. 205.3, ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде установлено, что в декабре 2022 года на территории поселка городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь Запорожской области подсудимый принял решение оказывать содействие террористической деятельности против интересов России. С Чумаченко связался его знакомый, переехавший на подконтрольную Украине территорию. Он сообщил, что сотрудничает с украинской разведкой, и предложил подсудимому оказать ей помощь. Тогда же Чумаченко получил от другого лица противопехотную мину, электродетонатор, аккумуляторную батарею и радиоэлектронные устройства для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), которое он хранил возле своего дома.

В январе 2023 года осужденный получил задание совершить теракт, целью которого мог стать глава Кирилловского сельского поселения военно-гражданской администрации городского округа Мелитополь. Чумаченко достал из тайника СВУ и перенес его к киоску на маршруте чиновника, установив для подрыва. На следующий день он дистанционно инициировал взрыв, однако устройство не сдетонировало.

В марте 2023 года Чумаченко нашел еще одну бомбу для подрыва исполняющего обязанности главы Кирилловского сельского поселения ВГА. Летом он разместил СВУ в купленном автомобиле. И припарковал его возле здания ВГА. Однако устройство снова не сдетонировало.

В августе Чумаченко был арестован. Суд жителя Запорожья к 26 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также к штрафу в 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев