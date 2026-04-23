Улицы в Мысхако остались без электричества
В Мысхако произошло аварийное отключение электричества, об этом сообщили в муниципальном центре управления Новороссийска.
По данным МЦУ, в настоящее время без света находятся улицы Школьная, Крупской, Новороссийская, 2-й переулок Ленина. Информация об отключении передана в «Электросети Кубани».
Для восстановления подачи электричества направлена аварийная бригада. Сроки возобновления энергоснабжения в настоящее время не уточняются.