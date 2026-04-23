Заслуженный архитектор России Николай Гуненков умер в Воронеже

На 89-м году ушел из жизни член правления воронежского отделения Союза архитекторов (САР), заслуженный архитектор России (1995) и почетный работник высшего профессионального образования (2007) Николай Гуненков. Об этом в региональном отделении САР сообщили 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: воронежское региональное отделение Союза архитекторов России Фото: воронежское региональное отделение Союза архитекторов России

Николай Гуненков стал автором и соавтором более 60 архитектурных проектов, среди которых мемориальный комплекс «Площадь Победы», Воронежский областной диагностический центр, «Трансагентство», мемориал-часовня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в селе Новая Усмань и другие значимые объекты.

«Его профессионализм, ответственность и доброжелательность останутся в памяти всех, кто знал его»,— выразили соболезнования коллеги архитектора.

Соболезнования в связи со смертью Николая Гуненкова также выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По словам главы региона, «ушел из жизни специалист, чей творческий труд повлиял не только на облик Воронежа, но и на мироощущение его жителей».

«Его дело сегодня продолжают многочисленные ученики, которым он преподавал не только профессиональные секреты, но и личностные ценности – доброту, порядочность, интеллигентность»,— отметил губернатор.

Николай Гуненков родился 17 декабря 1937 года в деревне Карцово Дзержинского района Калужской области. Окончил Московский архитектурный институт. Работал старшим, затем главным архитектором отделения и руководителем архитектурно-строительной мастерской №2. Главный архитектор института «Воронежпроект» в 1987-2002 годах. Преподавал в Воронежском сельскохозяйственном институте (СХИ), Государственном архитектурно-строительном университете (ВГАСУ). Председатель правления Воронежского отделения Союза архитекторов (1984-1988) и руководитель Совета председателей правлений Союза архитекторов Центрально-Черноземного региона (1986-1998). Награжден почетной грамотой президента РФ за заслуги в области архитектуры в 2015 году.

Денис Данилов