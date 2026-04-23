Ставрополье вошло в топ-10 регионов по аренде домов на майские праздники

Ставрополье вошло в число самых популярных российских направлений для отдыха на майские праздники2026 по числу бронирований частных домов.

По данным сервиса онлайнбронирования жилья «Суточно.ру», краевой центр и прилегающие населенные пункты входят в десятку лидеров по спросу на домашний отдых, наряду с Краснодарским краем и рядом европейских регионов России. При этом средняя стоимость аренды частного дома на майские в Ставропольском крае сейчас составляет 6,3 тыс. руб. в сутки, что на 3% выше уровня прошлого года.

В близком к Ставрополью Краснодарском крае цены на аренду домов растут заметно быстрее: в среднем они достигли 9,8 тыс. руб. в сутки, подорожав на 22% по сравнению с майскими праздниками 2025 года. Оба региона в сумме с Ростовской областью обеспечивают 11% от всех бронирований туристического жилья по России на майские2026, что подчеркивает растущую привлекательность СевероКавказского и при­граничных с ним южных регионов для коротких трехдневных отпусков.

Первые места по числу бронирований заняли Ленинградская и Московская области, а также Карелия, где каникулы традиционно активно используются для поездок на природу. В прошлом году лидером по спросу были Карелия и Ставрополье, однако тогда майские праздники были более длительными, и туристы чаще выбрали отдаленные направления. В 2026 году, когда нерабочие дни составляют всего три дня, рынок откатился к более «домашнему» формату отдыха: большинство россиян предпочитают поездки недалеко от места постоянного проживания.

Самые дорогие варианты размещения наблюдаются в Подмосковье: там средняя ставка за ночь в частном доме достигает 15,9 тыс. руб., что на 5% выше показателя годом ранее. Далее по стоимости идут Минская область Белоруссии (14,4 тыс. руб., +2%), Владимирская область (13,4 тыс. руб., +11%), Ленинградская область (11,8 тыс. руб., +8%), Татарстан (11,7 тыс. руб., +5%), Ярославская область (11 тыс. руб., +4%) и Карелия (10,3 тыс. руб., +13%). Средний по стране уровень аренды частного дома на майские составил 10,2 тыс. руб. в сутки, подорожав на 9% по сравнению с 2025 годом.

По данным «Суточно.ру», россияне в среднем бронируют дома на три дня и тратят на аренду около 30,6 тыс. руб. за поездку. Это означает, что в таких регионах, как Ставрополье и Краснодарский край, туристы остаются в пределах среднего бюджета по стране, но при этом сохраняют бльшую доступность по сравнению с лидерами рынка.

