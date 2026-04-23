Все дома в Дагестане освобождены от воды после стихии

Все жилые дома и приусадебные участки в Дагестане полностью освободились от воды после крупного наводнения, вызванного двумя волнами сильных ливней в конце марта и начале апреля 2026 года. Об этом сообщили в федеральном МЧС и в региональном главке ведомства.

Сейчас в республике продолжают восстанавливать инфраструктуру: в одном населённом пункте идут работы по восстановлению энергоснабжения, в четырёх — газоснабжения и холодного водоснабжения.

Наводнение началось в конце марта, когда на Дагестан обрушились аномальные ливневые дожди, поднялись реки и начался массовый паводок. К середине апреля затопленными оставались тысячи домов и сотни участков дорог, десятки населенных пунктов оказались подтопленными. Позднее наводнение усилилось второй волной осадков 4–5 апреля, что привело к дополнительным повреждениям в столице и прибрежных районах республики.

По официальным данным, во время стихии в Дагестане погибли шесть человек, спасатели эвакуировали более 6,2 тыс. жителей, для них развернули десятки пунктов временного размещения. В разные моменты паводка в таких пунктах одновременно оставались тысячи человек, в том числе дети и пожилые. К 23 апреля число временно размещенных сократилось до 522 человек, включая 165 детей, которые находятся в 15 пунктах по всей республике.

В МЧС уточнили, что хотя дома и приусадебные участки уже освобождены от воды, работы по ликвидации последствий продолжаются. Спасатели откачивают воду из отдельных зданий, дезинфицируют социальные объекты, детские сады, школы, больницы, жилые дома и придомовые территории, а также оказывают адресную помощь пострадавшим. Параллельно восстанавливают дороги, мосты, инженерные сети и линии связи, задействованы сотни человек и десятки единиц техники.

После стихии от жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, принято около 215 тыс. заявлений на различные виды помощи, включая жилищную компенсацию, выплаты на восстановление имущества и поддержку аграриев. Власти республики и правительство РФ объявляют о выделении миллиардов рублей на восстановление жилья, инфраструктуры и социальной сферы.

