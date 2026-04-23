Сотрудники краевого главка МВД изъяли крупную партию синтетического наркотика

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали в лесу под Краснокамском двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У них была изъята крупная партия мефедрона и гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При досмотре задержанных полицейские обнаружили пакет с неизвестным веществом. Экспертизы показала, что внутри пакета находится крупная партия N-метилэфедрона, весом более 1 кг.

В квартире, где проживал один из подозреваемых, оперативниками найдено и изъято свыше 757 г гашиша. Запрещенные вещества готовились к дальнейшему сбыту.

Следственным отделом ОМВД России «Краснокамский» возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.