Ставропольский край занял четвертое место в России по площади виноградников

Ставропольский край занимает четвертую позицию в стране по площади виноградников. В этом году общий объем государственной поддержки для местных виноградарей и виноделов составит 107,5 млн руб., сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За последние пять лет площадь российских виноградников выросла до 110 тысяч гектаров. На Ставрополье этот показатель равен 5 тыс. гектаров. В 2025 году производство тихих вин в стране увеличилось на 11,6%, игристых — на 8,2%. Регион входит в число лидеров по выпуску игристых вин.

Основные промышленные насаждения винограда в Ставропольском крае сконцентрированы в Буденновском, Левокумском и Петровском округах. Виноград также выращивают в десяти других муниципальных образованиях края. Площадь плодоносящих виноградников технических сортов составляет около 4,1 тыс. га. Всего в аграрном секторе региона работают более 50 виноградарских организаций.

Мария Хоперская