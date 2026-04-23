В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
На территории Ставропольского края введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Жителям рекомендовано немедленно укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещениях без окон. Также граждан призывают сохранять бдительность.
В связи со сложившейся ситуацией возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения. За экстренной помощью необходимо обращаться по единому номеру 112.