В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

На территории Ставропольского края введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Жителям рекомендовано немедленно укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещениях без окон. Также граждан призывают сохранять бдительность.

В связи со сложившейся ситуацией возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения. За экстренной помощью необходимо обращаться по единому номеру 112.

