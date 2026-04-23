В СКФО количество сделок с апарт-отелями в 2025 году выросло в 10 раз

Число сделок с апартотелями в регионах Северного Кавказа в 2025 году выросло примерно в 10 раз, а объем вложений в них — почти в восемь раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на исследование консалтинговой компании Macon по российскому рынку гостиничной недвижимости.

В регионе апартотели стали одним из ключевых форматов капиталов среди инвесторов, ориентирующихся на курортные и спанаправления, прежде всего на Кавказских Минеральных Водах.

Аналитики отмечают, что наибольший рост пришелся на развивающиеся курортные направления Северного Кавказа, где девелоперы и инвесторы активно запускают проекты под формат апартотелей. В 2025 году количество сделок в сегменте апартотелей на Кавказе увеличилось с 60 лотов до 600, а совокупный объем инвестиций вырос с 1,3 млрд до 10 млрд руб. Это означает не только рост интереса к региону, но и постепенный переход от разрозненных локальных объектов к более крупным и системным проектам.

Отдельно эксперты выделяют Дагестан: за 2025 год продажи апартотелей в регионе выросли на 78%, до 800 лотов, а объем рынка увеличился более чем вдвое — до 10,2 млрд руб. Такой рост связан с ростом туристического спроса на побережье Каспия и в городах республики, включая Махачкалу, Дербент и Прикаспийский курорт Избербаш, где число бронирований туристического жилья в 2024–2025 годах показало кратный рост.

В федеральном контексте рынок апартотелей в целом по России также расширился: в 2025 году количество сделок в этом сегменте выросло на 12% и достигло 7,8 тыс. единиц, а совокупный объем инвестиций составил 133,2 млрд руб. Общий объем предложения на вторичном рынке апартотелей превысил 60,9 тыс. лотов, что фиксирует уже зрелую фазу развития формата.

На Северном Кавказе ключевым драйвером выступает сочетание государственных программ развития туристической инфраструктуры и растущего внутреннего туризма. В 2025 году на развитие курортов СКФО были направлены около 12,9 млрд руб., из которых значительная часть ушла на строительство отелей, горнолыжных комплексов и реконструкцию объектов размещения. Власти продвигают модель концессий и специальных инвестзаказов, что повышает привлекательность долгосрочных проектов в формате апартотелей и гостиничных комплексов.

При этом на фоне активного роста Кавказа на других южных курортах, например в Крыму и Краснодарском крае, наблюдается спад спроса на апартотели: в 2025 году количество сделок в этих регионах сократилось примерно на 16%, что подчеркивает смещение инвестиционного интереса в сторону Северного Кавказа. Эксперты связывают это с перенасыщением рынков Черноморского побережья и Крыма, а также с ростом стоимости эксплуатации объектов размещения на фоне ужесточения требований и повышенной конкуренции.

Станислав Маслаков