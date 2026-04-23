В этом году в Ростовскую область импортировали 2 тысячи тонн сельхозпродукции

В Ростовскую область с начала 2026 года импортировали 2,3 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» АПК (ФГБУ ЦОК АПК).

Основную часть ввезенного товара, 2,2 тыс. тонн, составил полосатый подсолнечник из Китая. Этот показатель почти в три раза меньше, чем за тот же период 2025 года.

Также в регион поступило 23 тонны фасоли из Кыргызстана, 23 тонны фасоли из Узбекистана и 2,5 тонны лопающейся кукурузы из Турции. Поставки такого вида кукурузы осуществлены впервые за последние два-три года.

В центре пояснили, что вся исследованная импортная продукция соответствует нормативным требованиям.

