В Новороссийске утвердили дату начала купального сезона

Купальный сезон в Новороссийске начнется 1 июня и продлится до 15 сентября. Администрация города утвердила мероприятия по подготовке к летнему периоду и сформировала перечень мер по предостережению гибели на воде, соответствующее постановление подписал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков 20 апреля.

Перед началом купального сезона в местах, запрещенных для купания, установят предупредительные щиты с оперативной информацией о фактах гибели людей на определенном участке. До 1 июня власти должны будут утвердить схемы взаимодействия с оперативными службами и службами экстренного реагирования на случай возникновения экстремальных ситуаций, связанных с туристами.

Все пляжи Новороссийска, вошедшие в список разрешенных для купания, пользователи территорий должны будут оборудовать необходимой инфраструктурой и укомплектовать штат работников. На пляжах необходимо обеспечить работу матросов-спасателей и медицинского персонала. Всего на территории будут работать 18 оборудованных пляжей, в число которых вошли следующие участки:

Центральный городской пляж

Пляж «Русское море»

Пляж «Суджукская коса»

Пляж «Алексино»

Пляж «Широкая Балка»

Пляж «Южная Озереевка»

Пляж «Дюрсо»

Пляж «Абрау 1»

Рекреационная зона «Дельфин»

Рекреационная зона «Матрос»

Рекреационная зона «Нептун»

Рекреационная зона «Кристалл-1»

Рекреационная зона «Кристалл-2»

Рекреационная зона «Лагуна»

Рекреационная зона «Мысхако»

Рекреационная зона «На мысе»

Рекреационная зона «Адмирал»

Рекреационная зона «Садко»

На участках побережья, не оборудованных спасательными вышками и необходимой пляжной инфраструктурой, купание будет запрещено. В перечень запрещенных участков включили оконечность Суджукской косы, отрезки побережья между оборудованными пляжами и другие участки береговой линии.

В период купального сезона в Новороссийске на регулярной основе будут проводиться рейды с участием правоохранительных органов по выявлению несанкционированных мест для купания граждан.

София Моисеенко