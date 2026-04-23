В Новороссийске утвердили дату начала купального сезона

Купальный сезон в Новороссийске начнется 1 июня и продлится до 15 сентября. Администрация города утвердила мероприятия по подготовке к летнему периоду и сформировала перечень мер по предостережению гибели на воде, соответствующее постановление подписал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков 20 апреля.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Перед началом купального сезона в местах, запрещенных для купания, установят предупредительные щиты с оперативной информацией о фактах гибели людей на определенном участке. До 1 июня власти должны будут утвердить схемы взаимодействия с оперативными службами и службами экстренного реагирования на случай возникновения экстремальных ситуаций, связанных с туристами.

Все пляжи Новороссийска, вошедшие в список разрешенных для купания, пользователи территорий должны будут оборудовать необходимой инфраструктурой и укомплектовать штат работников. На пляжах необходимо обеспечить работу матросов-спасателей и медицинского персонала. Всего на территории будут работать 18 оборудованных пляжей, в число которых вошли следующие участки:

  • Центральный городской пляж
  • Пляж «Русское море»
  • Пляж «Суджукская коса»
  • Пляж «Алексино»
  • Пляж «Широкая Балка»
  • Пляж «Южная Озереевка»
  • Пляж «Дюрсо»
  • Пляж «Абрау 1»
  • Рекреационная зона «Дельфин»
  • Рекреационная зона «Матрос»
  • Рекреационная зона «Нептун»
  • Рекреационная зона «Кристалл-1»
  • Рекреационная зона «Кристалл-2»
  • Рекреационная зона «Лагуна»
  • Рекреационная зона «Мысхако»
  • Рекреационная зона «На мысе»
  • Рекреационная зона «Адмирал»
  • Рекреационная зона «Садко»

На участках побережья, не оборудованных спасательными вышками и необходимой пляжной инфраструктурой, купание будет запрещено. В перечень запрещенных участков включили оконечность Суджукской косы, отрезки побережья между оборудованными пляжами и другие участки береговой линии.

В период купального сезона в Новороссийске на регулярной основе будут проводиться рейды с участием правоохранительных органов по выявлению несанкционированных мест для купания граждан.

София Моисеенко

