51% мужчин в Ростове-на-Дону не готовы заменить жену в декрете

Почти половина опрошенных работающих мужчин в Ростове-на-Дону выразила готовность взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Исследование проводилось среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также среди представителей компаний-работодателей города.

Согласно результатам, 30 респондентов полностью готовы в случае необходимости уйти в такой отпуск, еще 19 человек скорее готовы на этот шаг. Категорически против декрета для себя высказались 27 мужчин, а 24 человека скорее не согласились бы. Таким образом, суммарная доля негативных ответов составила 51%.

Среди представителей работодателей выяснилось, что за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в 16 компаниях Ростова-на-Дону.

Мария Хоперская