Власти Новороссийска опровергли сведения о падении лифта в жилом доме

В жилом доме на Анапском шоссе, 53к1 произошла жесткая остановка лифтовой кабины 21 апреля. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства Новороссийска, опровергнув информацию из соцсетей о падении лифта.

По данным УГХ, 21 апреля в 10:25 в первом подъезде жилого дома сработала система безопасности лифта, что стало причиной резкой остановки и последующей блокировки кабины лифта. В 10:47 сотрудники организации по обслуживанию лифтового оборудования освободили женщину и ребенка, застрявших в кабине.

Представители управления городского хозяйства подчеркнули, что лифт находится в исправном состоянии, оборудование проверено обслуживающей компанией. Женщина и ребенок, застрявшие в лифте, не получили травм и повреждений.

«До настоящего момента в администрацию не поступало обращений от жителей по поводу работы лифта»,— заявили в УГХ.

В адрес управляющей компании ООО «Репино» также выдали официальное предостережение о необходимости соблюдения норм жилищного законодательства в части содержания общего имущества.

Кристина Мельникова