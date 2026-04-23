Доходы бюджета Ставрополья превысили 200 млрд рублей в 2025 году

Доходы бюджета Ставропольского края за 2025 год составили 200,4 млрд руб. Эта сумма на 10,3 млрд руб. превышает показатели 2024 года. Одновременно государственный долг региона уменьшился более чем в два раза, сократившись на 13,6 млрд руб. Данные были озвучены на заседании краевого правительства, где рассматривался отчет об исполнении бюджета.

«Бюджет края остается социально ориентированным и нацеленным на развитие. Для нас важно не просто обеспечивать финансовую устойчивость, но и направлять ресурсы на решение конкретных задач», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

На социальные нужды было направлено 139,1 млрд руб., что составляет почти две трети всех расходов. Эти средства пошли на развитие, ремонт и оснащение школ, больниц, учреждений культуры и спорта. Поддержка участников специальной военной операции и их семей потребовала 21,8 млрд руб.

Значительные инвестиции были сделаны в экономику и инфраструктуру. На сельское хозяйство выделили 8,2 млрд руб., на дорожное строительство — 21 млрд руб., причем более половины этой суммы направили на местные трассы. Благоустройство населенных пунктов обошлось примерно в 2 млрд руб., еще 24,6 млрд руб. потратили на строительство и подготовку новых проектов.

На том же заседании были утверждены поправки в бюджет на 2026 год, согласно которым расходы на поддержку участников СВО будут увеличены на 9 млрд руб.

Мария Хоперская