На Ставрополье могут внедрить электронные сервисы и выездные консультации ЗАГС

В Ставропольском крае обсудили меры по повышению качества услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Планируется, что в рамках оптимизации документооборота в управлении ЗАГС внедрят современные методы организации архивного дела и принцип «одного окна». Особое внимание уделят защите персональных данных.

Кроме того, продолжается развитие электронных сервисов для подачи заявлений. Активно используется сервис «Рождение ребенка», с помощью которого в 2025 году было зарегистрировано 67% новорожденных. Для повышения доступности услуг сотрудники ЗАГС проводят выездные консультации в населенных пунктах края. В ходе дней юридической помощи в прошлом году консультации получили более 7,3 тыс. человек.

Отдельным направлением работы является помощь участникам специальной военной операции. Она организована в круглосуточном режиме во взаимодействии с командирами воинских частей, военными комиссариатами и фондом «Защитники Отечества».

Константин Соловьев