На участке в 3,6 гектара в Волгодонском районе ликвидированы очаги захламления

В Ростовской области собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения устранил выявленные ранее нарушения. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Нарушения были зафиксированы в ходе выездной проверки на участке площадью 3,6 га в границах Волгодонского района. Тогда инспекторы обнаружили очаги захламления, а уборка не проводилась.

В адрес владельца земли было направлено предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства. Ведомство предложило принять меры и провести обязательные мероприятия по охране земель.

«Участок приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства»,— отметили в управлении.

Мария Хоперская