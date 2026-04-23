БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью и Азовским морем

С 20:00 22 апреля до 7:00 23 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в минобороны РФ.

За указанный период над территорией страны сбили 154 украинских БПЛА. О работе ПВО отчитались в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской и Самарской областях, в Республике Крым. Беспилотники уничтожили и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны были сбиты в семи районах области: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском. Все цели ликвидированы.

Мария Хоперская