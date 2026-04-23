В Ломоносовском районе Ленобласти более 3 тыс. жителей остались без света
В ночь на 23 апреля в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло аварийное отключение электроэнергии. По данным регионального управления МЧС, без электроснабжения остались четыре населенных пункта, в которых проживают 3 290 человек.
В зону отключения попали четыре населенных пункта
Информация об аварийном отключении поступила от Главного управления МЧС России по Ленинградской области. В зону отключения попали четыре населенных пункта Ломоносовского муниципального района. Ведутся аварийно-восстановительные работы, обстоятельства и причины технологического нарушения уточняются.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб. Информация о сроках полного восстановления электроснабжения будет опубликована дополнительно.