В Ломоносовском районе Ленобласти более 3 тыс. жителей остались без света

В ночь на 23 апреля в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло аварийное отключение электроэнергии. По данным регионального управления МЧС, без электроснабжения остались четыре населенных пункта, в которых проживают 3 290 человек.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация об аварийном отключении поступила от Главного управления МЧС России по Ленинградской области. В зону отключения попали четыре населенных пункта Ломоносовского муниципального района. Ведутся аварийно-восстановительные работы, обстоятельства и причины технологического нарушения уточняются.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб. Информация о сроках полного восстановления электроснабжения будет опубликована дополнительно.

Кирилл Конторщиков