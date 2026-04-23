Над Крымом и другими регионами РФ сбили 154 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России этой ночью ликвидировали суммарно 154 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 22 апреля до 07:00 23 апреля. Беспилотники ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина