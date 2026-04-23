Жителя Прикамья будут судить за терроризм

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в двух эпизодах совершения террористического акта, а также в склонении своих знакомых к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

По данным следствия, в одном из мессенджеров с обвиняемым связался неизвестный, который предложил ему за деньги сжечь объекты энергоинфраструктуры. 4 и 5 марта 2025 года злоумышленник, которому на тот момент было 17 лет, при помощи горючей смеси поджег трансформаторную подстанцию под Краснокамском. В результате 50 домов, расположенных в садоводческом кооперативе, остались без энергоснабжения.

Следователем СК России установлено также, что фигурант создал канал в одном из мессенджеров, в который пригласил троих своих знакомых. В нем он склонял подписчиков к совершению терактов, описывал способы совершения и указывал сумму вознаграждения.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками МВД России по Пермскому краю. Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.