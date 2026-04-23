Группу браконьеров из Новосибирска осудили за вылов 2,5 т рачка артемии на Алтае

В Алтайском крае вынесли приговор пяти жителям Новосибирской области, занимавшимся незаконным выловом рачка артемии. По ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) каждый получил два года условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

В 2025 году на озере Кучукском, расположенном в Благовещенском районе Алтайского края, новосибирцы выловили сачками почти 2,5 т рачка артемии, причинив ущерб в размере 1,7 млн руб., указывается в материалах следствия.

Незаконную добычу ценного рачка выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

